A Roma apre lo sportello anti-violenza per uomini Richieste in continuo aumento

A Roma si apre un nuovo passo verso la parità e il supporto: il Municipio delle Torri inaugura il primo sportello anti-violenza dedicato agli uomini, un servizio innovativo e necessario che nasce all’interno del Centro commerciale di Roma Est. Un’iniziativa pionieristica, annunciata dall’assessore Chiara Elisabetta Del Guerra, che mira a combattere un fenomeno ancora troppo sottostimato e spesso ignorato, offrendo ascolto e assistenza a chi ne ha più bisogno.

Il Municipio delle Torri ospiterà il primo sportello pubblico anti-violenza per uomini di Roma. Avrà sede all'interno del Centro commerciale di Roma est, negli spazi dove sono presenti anche gli uffici dell'anagrafica del Municipio VI. Ad annunciarlo, l'assessore municipale alle Pari Opportunità, Chiara Elisabetta Del Guerra: «Il VI Municipio – ha dichiarato - è il primo ente pubblico ad occuparsi del fenomeno». Una realtà sottostimata e spesso ignorata, sulla quale però i numeri hanno molto da raccontare. Nel 2018, uno studio Istat rivelò come 3 milioni e 754mila uomini abbiano subìto abusi sessuali nel corso della loro vita: un dato inferiore rispetto a quello riferito all'universo femminile, ma comunque significativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Roma apre lo sportello anti-violenza per uomini. "Richieste in continuo aumento"

