A rischio il Polo della moda | Maramotti si ritira sconcerto del sindaco

Reggio Emilia si sveglia con una notizia che scuote il cuore della sua tradizione tessile: Max Mara annuncia il ritiro definitivo dal Polo della Moda, lasciando nel caos cittadini e amministratori. Un gesto che, secondo il sindaco, nasce da un clima di divisione e strumentalizzazione, mettendo a rischio un progetto strategico per la cittĂ . La questione ora si fa ancora piĂą complessa e invita a riflettere sul futuro del settore moda locale.

Reggio Emilia, 30 giugno 2025 – Visto il “clima di divisione e strumentalizzazione” creatosi attorno al Polo della Moda, Max Mara Fashion Group annuncia il suo “ritiro definitivo” dal progetto. La decisione presa dal gruppo sembra oggi pomeriggio essere piovuta dal cielo. Il fermento emanato dal Piano di Attuazione di Interesse Pubblico (Paip) per la nuova sede alle ex Fiere in zona Mancasale è stato smorzato in poche, chiarissime righe: “Dobbiamo prendere atto delle perplessitĂ e delle divisioni emerse” dice il presidente di Max Mara Fashion Group, Luigi Maramotti, che identifica il “punto di rottura” nel consiglio comunale dello scorso 23 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A rischio il Polo della moda: Maramotti si ritira, sconcerto del sindaco

In questa notizia si parla di: polo - moda - rischio - maramotti

“Clima di divisione”: Max Mara cancella il Polo della Moda a Reggio Emilia dopo le denunce di maltrattamenti delle lavoratrici - In un colpo di scena che scuote il settore della moda italiana, Max Mara Fashion Group annuncia la cancellazione del suo ambizioso progetto "Polo della Moda" a Reggio Emilia.

A rischio il Polo della moda: Maramotti si ritira, sconcerto del sindaco.

“Clima di divisione”: Max Mara cancella il Polo della Moda a Reggio Emilia dopo le denunce di maltrattamenti delle lavoratrici - Max Mara ha ritirato definitivamente il progetto del Polo della Moda a Reggio Emilia, citando il clima di divisione dopo la vertenza sindacale. ilfattoquotidiano.it scrive

Max Mara non gradisce le critiche, cancella il Polo della Moda e attacca il sindaco - REGGIO EMILIA – Max Mara Fashion Group ha annunciato oggi la decisione definitiva e irrevocabile di abbandonare il progetto denominato “Polo della Moda”, previsto per l’area della ex Fiera in Mancasal ... Come scrive reggionline.com