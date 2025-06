A Peschici attracca ' Porto Rubino' con i live di Anna Carol Clementino e Niccolò Fabi

magnifica cornice di Peschici, creando un’atmosfera magica che unisce musica e natura. Giovedì 10 luglio, preparatevi a vivere una serata indimenticabile, dove i suoni più autentici si fonderanno con le onde del porto, regalando emozioni a ogni nota. Non mancate all’appuntamento: il festival promette di diventare un must estivo per tutti gli amanti della buona musica e della bellezza del territorio.

Giovedì 10 luglio a partire dalle 20 il pittoresco porto di Peschici darà il via al festival, trasformandosi in un palcoscenico unico. Le note di artisti come Anna Carol, Clementino, Bluem, Gnut, Niccolò Fabi, Francesco Di Bella e Giorgio Poi in un’esclusiva performance in duo animeranno la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

