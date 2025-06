A Parigi Roger Federer si è presentato con un Rolex vintage decisamente inaspettato

a parigi roger federer si 232 presentato con un rolex vintage decisamente inaspettato. Abbiamo tutti visto la foto di Roger Federer e Daniel Craig alla sfilata di Dior a Parigi. L’ex James Bond e il tennista più elegante di tutti i tempi, finalmente insieme: in molti hanno sognato che Daniel potesse passare il suo scettro da agente 007 proprio a Roger. Un dolce capriccio, rimasto tale, ma riacceso durante uno dei momenti più iconici della Paris Fashion Week. La sfilata di Dior è stata la cornice perfetta per un incontro tra due icone di stile e

Abbiamo tutti visto la foto di Roger Federer e Daniel Craig alla sfilata di Dior a Parigi. L’ex James Bond e il tennista più elegante di tutti i tempi, finalmente insieme: in molti hanno sognato che Daniel potesse passare il suo scettro da agente 007 proprio a Roger. Un dolce capriccio, rimasto tale, ma riacceso durante uno dei momenti più iconici della Paris Fashion Week. La sfilata di Dior è stata la prima disegnata dal nuovo direttore creativo Jonathan Anderson (che disegnerà le collezioni uomo donna e haute couture per la maison francese) e si è svolta davanti a un parterre di star che non aveva nulla da invidiare a quello di Louis Vuitton: Federer e Craig, ovviamente, ma anche Robert Pattinson, Rihanna, A$AP Rocky, Manu Rios, Josh O’Connor e tanti, tanti altri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it