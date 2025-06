A Palinuro niente mare per le persone con disabilità | la denuncia di Christian Durso

A Palinuro, la spiaggia del porto resta invisa alle persone con disabilità, lasciando un vuoto di inclusione e diritti. Christian Durso denuncia con forza questa situazione, evidenziando come ancora quest’anno non siano state adottate le misure necessarie per garantire il diritto al mare a tutti. La questione solleva un’importante riflessione: è possibile davvero parlare di progresso senza assicurare l’accesso universale alle meraviglie della natura?

“Niente mare per le persone con disabilità”. A denunciarlo sui social è Christian Durso, che prende di mira l’amministrazione comunale di Centola in quanto la spiaggia del porto di Palinuro non è stata ancora attrezzata quest’anno per accogliere i bagnanti disabili. La denuncia “Sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

