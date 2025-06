A padre Romano Segalini il premio Solidarietà per la vita Santa Maria del Monte

A padre Romano Segalini, insignito del Premio Solidarietà 224 per la Vita Santa Maria del Monte, si mostra umile di fronte a questo riconoscimento. La sua dedizione nel servizio nell’est della Repubblica Democratica del Congo nasce da una chiamata divina, non da eroismo. Questa onorificenza rappresenta un tributo alla forza della fede e dell’amore altruista. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della solidarietà concreta e sulla potenza delle missioni di cuore.

