A novembre torna la fiera dedicata alla sanità italiana

sfondo, la fiera di novembre si propone come un punto di incontro imprescindibile per innovare e rafforzare il sistema sanitario italiano. Un'occasione unica per condividere idee, scoprire nuove tecnologie e promuovere soluzioni efficaci in un settore vitale per il futuro del nostro paese. Non mancate: insieme possiamo fare la differenza.

Il sistema sanitario italiano si trova, attualmente, a dover affrontare condizioni inerenti alla salute pubblica che sono diventate prioritarie, come l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle patologie croniche e la pressione crescente sulle risorse pubbliche. Partendo da tale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: novembre - torna - fiera - dedicata

Luca Carboni torna sul palco l’11 novembre 2025 a Milano - Luca Carboni torna a farci sognare con un appuntamento imperdibile: l’11 novembre 2025 al Unipol Forum di Milano, il suo concerto “RIO ARI O LIVE”.

CNA fo.er a "Work on Work" 27-28 novembre 2024 A Ferrara, la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro dedicata al confronto tra tutti i principali protagonisti del settore per offrire a privati e aziende opportunitĂ di networking, job placement e confr Vai su Facebook

Work on Work: a novembre la seconda edizione della fiera sul mondo del lavoro; Il 29 e 30 novembre 2024 torna la Fiera dell’Orientamento; Torna Opificia d'autunno: a Villa Pottino la fiera dedicata all’artigianato siciliano e al vintage.

Torna la Fiera dell'Orientamento: al via la seconda edizione - Bergamo Torna la Fiera dell’Orientamento dedicata agli studenti: al via la seconda edizione L'appuntamento è per venerdì 29 e sabato 30 novembre alla Fiera di Bergamo, con due giorni nei quali ... Come scrive bergamonews.it

«Napoli Exotic» torna a Napoli: dal 9 al 10 novembre - Il Mattino - Pappagalli, camaleonti, iguana: la fauna esotica in arrivo a Napoli. Segnala ilmattino.it