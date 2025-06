A morte i soldati israeliani | bufera sulla Bbc per gli inni antisemiti dal palco di Glastonbury video

L'esibizione dei duo punk londinese Bob Vylan a Glastonbury ha scatenato un'ampia bufera mediatica, accusata di aver diffuso inni antisemiti e slogans politici controversi. Tra cori di "Palestina libera" e "Morte all’IDF", il pubblico e gli spettatori si sono divisi tra solidarietà e indignazione. La scena, accompagnata da una bandiera palestinese gigante, ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti della protesta artistica nel contesto di un evento così prestigioso.

Il duo punk londinese Bob Vylan ha urlato: «Morte all'Idf» mentre si esibiva sul palco di West Holts a Glastonbury, in Inghilterra, sabato scorso, nel concerto in diretta sulla Bbc. Tra gli altri cori a cui hanno inneggiato i cantanti anche "Palestina libera" e "Dal fiume al mare la Palestina sarĂ libera, se Allah lo vorrĂ (Inshallah)". Dietro i due, sul palco, era stata esposta una grande bandiera della Palestina e il concerto è stato persino trasmesso in diretta dalla Bbc. Sulla questione è intervenuto anche il primo ministro Keir Starmer, che ha sottolineato: «Non ci sono scuse per quanto accaduto, la Bbc deve spiegare come queste scene siano state trasmesse».