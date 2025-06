A Monza anziani sempre più in forma fisicamente e mentalmente | in campo geriatri e università

A Monza, gli anziani sono sempre più attivi e vitali, grazie a un innovativo progetto nel campo gerontologico e universitario. Seguendo il motto “Mens sana in corpore sano”, il Comune, con il supporto della Fondazione Cariplo, ha avviato iniziative per promuovere benessere fisico e mentale. Un viaggio che testimonia come la città stia investendo nel valore dell’esperienza e della salute, offrendo agli over 65 nuove opportunità di crescita e socializzazione.

"Mens sana in corpore sano”: così dicevano gli antichi. Una citazione nella quale crede profondamente anche il Comune di Monza che grazie ai fondi di un bando (vinto) della Fondazione Cariplo ha dato via a un interessante progetto. Monza è una città sempre più anziana Un viaggio dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

