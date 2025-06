A Montecitorio la borsa di Paolo Borsellino Meloni | Scritta una pagina di storia del Parlamento L’intervento della premier

Nel cuore di Montecitorio, un momento di profonda memoria e riflessione ha riempito il Transatlantico. La cerimonia dedicata a Paolo Borsellino si è arricchita della prima esposizione ufficiale della sua borsa, simbolo di giustizia e mai dimenticato. La premier ha sottolineato l'importanza di “scrivere una pagina di storia del Parlamento”, un gesto che rinnova l’impegno delle istituzioni nel ricordare e onorare il sacrificio del magistrato. Oggi il testimone di...

Nel Transatlantico di Montecitorio, la cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, si è arricchita della prima esposizione della borsa che il giudice aveva con sé il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. "Scriviamo una pagina di storia del Parlamento", scandisce la premier alla presenza del presidente della Repubblica e delle istituzioni. In quella valigetta c'era l'agenda rossa del magistrato, poi scomparsa. Oggi il testimone di Borsellino è ancora "nelle mani di tanti", ha detto il presidente del Consiglio, ricordando come il suo impegno politico iniziò proprio dopo quella maledetta strage.

