A Manfredonia torna ‘Ti Porto un Libro’

A Manfredonia, torna ‘Ti Porto un Libro’, l’attesa rassegna letteraria che anima il cuore del Festival delle Terre d’Acqua 2025. Dal 30 giugno al 4 luglio, l’Anfiteatro del Marina del Gargano si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e cultura, invitando lettori e appassionati a vivere momenti unici tra autori, incontri e suggestioni letterarie. Un’occasione da non perdere per riscoprire il piacere della lettura in un contesto mozzafiato.

Tutto pronto per il ritorno di ‘Ti Porto un Libro’, la rassegna letteraria della Fondazione Re Manfredi inserita all’interno del Festival delle Terre d’Acqua 2025. Dal 30 giugno al 4 luglio, l’Anfiteatro del Marina del Gargano presso il Porto Turistico di Manfredonia diventerà il cuore pulsante. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: porto - manfredonia - libro - torna

Blitz al porto di Manfredonia, rifiuti pericolosi non tracciati e canoni per smaltirli mai versati: sanzioni per 2 milioni - Un blitz della Guardia di Finanza di Manfredonia ha rivelato un grave illecito legato ai rifiuti pericolosi: mancata tracciabilità e canoni di smaltimento non versati, con sanzioni che ammontano a 2 milioni di euro.

Anche quest’anno l’Anfiteatro del Marina del Gargano si trasforma in un porto di storie, incontri e idee. Dal 30 giugno al 4 luglio, torna Ti Porto un Libro, la rassegna letteraria che anticipa il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi all’interno del Festival d Vai su Facebook

MANFREDONIA Al via “Ti Porto un Libro”: la cultura approda sul mare - “Ti Porto un Libro” rinnova così il suo spirito originario: offrire a Manfredonia uno spazio aperto e gratuito dove cultura, parole e territorio si incontrano. Scrive statoquotidiano.it

Torna “Ti Porto un Libro”: cinque serate di parole e incontri al Marina del Gargano - Dal 30 giugno al 4 luglio 2025, l’Anfiteatro del Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia ospiterà la quinta edizione di Ti Porto un Libro, la rassegna letteraria che apre il cartellone del ... Da manfredonianews.it