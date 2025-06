A Manfredonia c' è la terza tappa nazionale Ilca-Trofeo Open Italia

Dal 11 al 13 luglio, le acque di Manfredonia si trasformeranno in un palcoscenico di emozioni e sfide per la terza tappa nazionale ILCA, una competizione che unisce passione, tecnica e spirito di squadra. Organizzata dal Gargano Sailing Club, questa tappa rappresenta un momento imperdibile per i velisti italiani e non solo, pronti a scrivere nuove pagine di storia della vela. L’attesa è alta: il mare ci aspetta!

Dall'11 al 13 luglio il mare di Manfredonia sarà lo splendido scenario della terza tappa nazionale ILCA (International Laser Class Association) di vela. L'evento, organizzato dalla Gargano Sailing Club, e valevole per il campionato italiano, vedrà impegnati i velisti di questa classe provenienti.

La grande vela torna a #Manfredonia: dall'11 al 13 luglio la terza tappa nazionale ILCA-Trofeo Open Italia

La grande vela sbarca a Manfredonia - Dall’11 al 13 luglio il mare di Manfredonia sarà lo splendido scenario della 3^ Tappa Nazionale ILCA (International Laser Class Association) di vela. Da statoquotidiano.it

