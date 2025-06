A Malcesine un mese di feste musica dal vivo e gastronomia | tutti gli appuntamenti di luglio 2025

A Malcesine, luglio 2025 si trasforma in un mosaico di emozioni: musica dal vivo, gastronomia e spettacoli per tutti i gusti. I Giardini Padre Mario Casella, il Palazzo dei Capitani, il Porto e altri suggestivi spazi del borgo saranno teatro di eventi che coinvolgeranno residenti e visitatori, creando un’atmosfera magica e vibrante. Non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile tra cultura, divertimento e tradizione.

Prosegue il ricco cartellone di eventi estivi a Malcesine. I Giardini Padre Mario Casella, Palazzo dei Capitani, il Porto, localitĂ Paina e l’ex sede della Fraglia Vela sono pronti a ospitare concerti, spettacoli teatrali, mercatini e manifestazioni enogastronomiche che animeranno il borgo per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: malcesine - mese - feste - musica

Un mese di feste, musica dal vivo e gastronomia: tutti gli eventi di luglio a Malcesine – https://is.gd/Q3OAru – Vai su X

Tre giorni di musica indipendente, tra le onde del Lago di Garda e le note di artisti straordinari. Dal 6 all'8 giugno, Malcesine diventa il cuore pulsante della scena indie italiana. Scopri il programma completo e lasciati ispirare: Leggi l'articolo su magazine. Vai su Facebook

Un mese di feste, musica dal vivo e gastronomia: tutti gli eventi di luglio a Malcesine; Torna “Musica in Piazza”, a Malcesine oltre 30 concerti tra giugno e settembre; Malcesine Indipendent Music Festival.

Festa di Sesto, un mese di eventi. Musica live, cabaret e giochi: "Momenti pensati per tutte le età" - MSN - Un mese intero di eventi che animeranno la città con musica live, cabaret, giochi per bambini, incontri culturali e sportivi. Si legge su msn.com