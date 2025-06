A luglio il cinema non va in vacanza | nuovi appuntamenti sotto le stelle per i milanesi in città

alleggerirsi dal suo caldo afoso diventa un’esperienza magica sotto le stelle. A luglio, il cinema non va in vacanza: torna "Nuovo Cinema Diffuso", gli appuntamenti all'aperto per i milanesi che vogliono vivere la città in modo diverso e coinvolgente. Con proiezioni gratuite e un programma ricco di sorprese, questa rassegna trasforma le serate estive in un momento di divertimento e condivisione. Un’occasione imperdibile per riscoprire il fascino del grande schermo sotto il cielo stellato.

