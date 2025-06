A Livigno si celebrano i costumi tradizionali | tra balli festa e degustazione di prodotti tipici

A Livigno si celebrano i costumi tradizionali, tra balli, festa e degustazioni di prodotti tipici. La Festa del Costume Livignasco unisce tutta la comunità in una serata itinerante tra le vie centrali, rievocando le antiche tradizioni del Piccolo Tibet. La serata inizia con la sfilata degli abiti caratteristici dei livignaschi, seguita da danze, musica e sapori autentici, creando un’esperienza indimenticabile che celebra il cuore culturale di Livigno.

La festa del costume livignasco è l’appuntamento di tutti gli abitanti di Livigno in una serata itinerante per le vie centrali del paese in cui scoprire le tradizioni del Piccolo Tibet. La serata inizia con la sfilata degli abiti caratteristici e originari dei livignaschi, mentre a seguire e?. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it