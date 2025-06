A Gaza la parola pace resta un tabù Secondo Hamas | Netanyahu dice di voler trattare ma poi pone condizioni irricevibili per prolungare la guerra

A Gaza, la parola "pace" rimane un tabù, soffocata tra ostacoli politici e combattimenti incessanti che mietono morte e distruzione. Mentre Netanyahu pone condizioni inaccettabili e Hamas resta irremovibile, le speranze di riconciliazione si affievoliscono. Nonostante gli annunci di Donald Trump di imminenti novità, la prospettiva di un accordo sembra ancora lontana. Le tensioni continuano a minare ogni possibilità di pace duratura, lasciando un futuro incerto per la popolazione civile.

Malgrado passino i mesi e continuino i combattimenti che causano morte e distruzione, nella Striscia di Gaza la parola “pace” resta un tabù. Una situazione che sembra destinata a durare a lungo, nonostante l’ottimismo ingiustificato di Donald Trump, che continua a ripetere che “a breve ci saranno novità” in merito a un possibile accordo tra Hamas e Israele, come si evince dalle dichiarazioni dell’amministrazione di Benjamin Netanyahu. Che le trattative siano in stallo appare evidente da quanto riportano i media di Tel Aviv, secondo cui la riunione del governo per discutere della guerra a Gaza e tentare di raggiungere un accordo sulla liberazione degli ostaggi si è conclusa con un sostanziale nulla di fatto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - A Gaza la parola pace resta un tabù. Secondo Hamas: “Netanyahu dice di voler trattare ma poi pone condizioni irricevibili per prolungare la guerra”

In questa notizia si parla di: gaza - parola - pace - resta

Fratoianni: Meloni non ha detto una sola parola di condanna su strage in corso a Gaza - Fratoianni critica il silenzio di Giorgia Meloni riguardo alla strage in corso a Gaza, evidenziando l'assenza di una condanna nei confronti del premier israeliano Netanyahu.

Dove restano i missionari, resta la speranza. A Gaza, dove la guerra divora il silenzio e la pace sembra lontana, ci sono luoghi, donne e uomini di speranza che non lasciano nessuno indietro. Qui la missione è un atto d’amore quotidiano. È restare quando r Vai su Facebook

Translate postIn piazza per Gaza, per il cessate il fuoco immediato, contro i crimini di guerra, perché torni la pace in Medio Oriente. L'Italia non può più restare in silenzio. Vogliamo due popoli e due Stati, pace, sicurezza e dignità per Gaza. Chi resta in silenzio Vai su X

A Gaza la parola pace resta un tabù; Gaza, Trump: cessate il fuoco la prossima settimana. Netanyahu resta a processo - Aggiornamento del 27 Giugno delle ore 23:27; Israele dopo la guerra: senza una soluzione per la Palestina, la pace resta un’illusione ·.

Gaza, la pace negata e il prezzo troppo alto da pagare - Il Mattino - Gaza, la pace negata e il prezzo troppo alto da pagare Il mondo per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale è a testa in giù e c'è l'urgente necessità di risollevarlo ... Secondo ilmattino.it

Raid su Gaza e Kiev: promesse di tregua smentite da bombe e nuova ondata di violenza. La pace resta un miraggio - MSN - Le bombe continuano a cadere e a colpire i civili, mentre le promesse di pace restano, per ora, solo parole ... Da msn.com