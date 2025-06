A Garlasco c’era più di una persona sul luogo del delitto Perché l’avvocato di Stasi non ha dubbi | gli errori della prima indagine i tanti no di Sempio

A Garlasco, il mistero sulla scena del delitto di Chiara Poggi si infittisce: l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, sostiene con fermezza che non fosse solo l'assassino a trovarsi lì. Secondo lui, gli errori della prima indagine e le prove trascurate lasciano spazio a più di un sospettato. Un'ipotesi che potrebbe rivoluzionare il caso e riaccendere il dibattito pubblico sulla verità nascosta dietro quella tragica notte.

Non ha dubbi l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, che sulla scena del crimine a Garlasco ci fosse più di una persona. Ospite di FIlorosso su Rai3, l’avvocato è partito subito mettendo le cose in chiaro: totale rispetto per la famiglia di Chiara Poggi, ma dalle carte lui è sicuro che quel 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli non c’era solo l’assassino della 26enne. «Rispetto la sentenza, rispetto ogni pensiero della famiglia di Chiara – ha detto De Rensis – e ho sempre detto che la mamma, il papà e il fratello possono dire quello che ritengono e io non mi permetterò mai di commentare. 🔗 Leggi su Open.online