A fuoco le auto di una donna e del nuovo compagno | ingaggiati dall’ex marito patteggiano

Un gesto estremo di vendetta che mette in luce le conseguenze di una faida personale senza fine. Due auto, un prezzo simbolico di duecento euro, e una donna intrappolata in un ciclo di vessazioni che rischia di compromettere la sua serenità. La vicenda si è conclusa davanti al giudice, portando alla luce un dramma di cui spesso si parla poco ma che merita attenzione urgente.

TAURISANO - Il prezzo della vendetta: duecento euro. Tanto era disposto a pagare un uomo per danneggiare le auto della ex moglie e del suo compagno. L’episodio che era solo l’ultimo di una serie di vessazioni subite dalla donna si è concluso nei giorni scorsi dinanzi al giudice del tribunale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

