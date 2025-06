A Fiuggi la 34esima Convention annuale targata MPI - Italia Chapter

Lo scorso fine settimana, Fiuggi è stata il palcoscenico della 34ª Convention annuale targata MPI Italia Chapter, un evento imperdibile per professionisti e appassionati del settore. Nei suggestivi hotel Ambasciatori e Silva Splendid, si sono intrecciati networking, formazione e innovazione, rafforzando i legami tra i protagonisti di un settore in continua evoluzione. Un’occasione unica per condividere idee e tracciare insieme il futuro degli eventi in Italia.

Si è svolta lo scorso fine settimana la 34esima Convention annuale targata MPI - Italia Chapter negli hotel Ambasciatori e Silva Splendid di Fiuggi. L’Associazione MPI Italia, costola italiana di MPI (Meeting Professionals International), la più grande associazione mondiale nel settore dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: italia - fiuggi - convention - annuale

Fiuggi, Beppe Incocciati eletto segretario di Forza Italia - Beppe Incocciati è stato eletto segretario di Forza Italia a Fiuggi, esprimendo gratitudine a cittadini e sostenitori.

FIUGGI - SI CONFERMA POLO CONGRESSUALE D'ECCELLENZA. Fiuggi si afferma sempre più come destinazione turistica d'eccellenza, e la 34esima Convention annuale di MPI Italia Chapte ne è la prova! L'associazione, la più grande a livello mondiale n Vai su Facebook

A Fiuggi, la la 34esima Convention annuale targata MPI - Italia Chapter; Convention Annuale MPI ITALIA a Fiuggi; Fiuggi ospita la convention annuale della meeting industry Mpi.

Fiuggi ospita la convention annuale della meeting industry Mpi - Dopo Genova e la Sicilia, Mpi Italia punta su Fiuggi per la 34a edizione della sua Convention annuale, in programma dal 27 al 29 giugno 2025. Da guidaviaggi.it

Fiuggi ospiterà la 34ª Convention MPI Italia dal 27 al 29 giugno 2025 - MPI Italia sceglie Fiuggi per la sua 34ª Convention annuale, in programma dal 27 al 29 giugno 2025. Scrive qualitytravel.it