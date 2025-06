A Empoli referendum sulla multiutility Quorum? Il sindaco accorpi alle Regionali | il Pd lo voleva per l’8 giugno

A Empoli, si concentra il nodo cruciale del referendum sulla multiutility, con il rischio di non raggiungere il quorum se si sceglie di lasciarlo separato dalle regionali di ottobre. La decisione, che coinvolge politica e cittadini, potrebbe avere ripercussioni oltre i confini locali, toccando il futuro dei servizi pubblici e il controllo pubblico sulla gestione delle risorse. La posta in gioco è alta: alle porte c’è un’ultima chance di decidere il destino della multiutility.

Accorpare il referendum comunale alle prossime regionali di ottobre, o lasciarlo da solo, rischiando di non raggiungere il quorum? Intorno a questa domanda a Empoli si sta giocando una partita politica che va ben oltre i confini cittadini. Al centro del dibattito c'è la Multiutility, la grande holding dei servizi pubblici – acqua, energia, rifiuti – della Toscana centrale: una societĂ per azioni a prevalente controllo pubblico, ma destinata ad aprirsi al mercato e potenzialmente anche a investitori privati. Il progetto ha preso ufficialmente il via a inizio 2023, con la nascita della Multiutility, ma a Empoli un comitato cittadino è riuscito a rimetterlo in discussione, preoccupato dall'idea che, con la nuova societĂ , i servizi pubblici essenziali possano venire sottratti al controllo pubblico e cadere preda delle speculazioni private.

