a don maurizio patriciello il premio telesia for peoples 2025

E' don Maurizio Patriciello, parroco della legalità di Caivano, uno dei vincitori del Premio "Telesia for Peoples" 2025, giunto alla sua dodicesima edizione. Lo rende noto l'Associazione italoamericana no profit "Icosit" dopo la decisione del Comitato Scientifico che ha deciso di conferire il Premio a don Maurizio Patriciello "quale simbolo della lotta in prima linea in difesa della legalità, per il suo impegno quotidiano nella lotta contro la camorra e contro tutte le mafie e punto di riferimento per le giovani generazioni nella promozione dei valori della giustizia".