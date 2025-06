A CityLife collassa l' insegna della Torre Hadid Rischio crollo evacuata l' area

Un episodio inquietante scuote Milano: a CityLife, l'insegna della Torre Hadid si è staccata, causando il crollo parziale di un'area e generando un allarme sicurezza. La zona è stata evacuata e l'intero grattacielo dichiarato inagibile, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Un intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. La città si interroga: quali sono le cause di questa emergenza?

È stata interdetta al passaggio la piazza su cui poggiano le fondamenta della Torre Hadid, il grattacielo a CityLife (Milano) da cui è parzialmente crollata l'insegna della compagnia assicurativa "Generali". Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con tre squadre per la verifica statica dell'insegna pericolante. L'intero grattacielo è stato dichiarato inagibile ed è stata chiuda la fermata Tre Torri della metropolitana M5 per precauzione. Ignote restano al momento le cause del collasso. Stando a quanto apprende l'Adnkronos e alle prime valutazioni, l'insegna "anche se dovesse crollare interamente, rimarrebbe ancorata al perimetro del terrazzo e si scongiurerebbe la caduta verticale". 🔗 Leggi su Iltempo.it