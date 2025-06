A Ciacarè la cultura del riuso | i ragazzi creano una panchina con materiali di riciclo

a ciacar232 la cultura del riuso: i ragazzi hanno trasformato materiali di riciclo in una splendida panchina, dimostrando come l’arte e la creatività possano promuovere la sostenibilità. Le ragazze e i ragazzi di Ciacarè, il centro di aggregazione giovanile nato nel maggio 2022 in corso Cavour 167, si sono immersi in un laboratorio speciale, sperimentando il ruolo di veri e propri artisti...

Le ragazze e i ragazzi che frequentano Ciacarè, il centro di aggregazione giovanile avviato nel maggio 2022 in corso Cavour 167 dall'Amministrazione comunale di Cesena, in collaborazione con diverse realtà del territorio, hanno sperimentato il ruolo di artisti partecipando a un laboratorio di.