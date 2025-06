A Carugate presentata la prima stazione di rifornimento a idrogeno entro l’anno saranno 5

La Lombardia accelera verso un futuro più verde, inaugurando la prima di cinque stazioni di rifornimento a idrogeno entro il 2023. Questo ambizioso progetto mira a rivoluzionare la mobilità sostenibile, offrendo soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente. Con questa iniziativa, la regione si posiziona all’avanguardia nella transizione ecologica, confermando il suo impegno concreto per un domani più pulito e sostenibile.

(Adnkronos) – La Lombardia prosegue a passi spediti il suo cammino verso la mobilità sostenibile, con l’apertura di cinque stazioni di rifornimento a idrogeno per l’autotrazione che vedranno la luce entro l’anno e saranno operative a partire dal 2026. Oggi, sulla Tangenziale Est di Milano, a Carugate, è stata presentata la prima delle cinque stazioni, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

