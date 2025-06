a carugate la prima stazione di rifornimento a idrogeno di lombardia

A Carugate, lungo la tangenziale est di Milano, nasce la prima stazione di rifornimento a idrogeno della Lombardia, un passo decisivo verso un futuro più sostenibile. Questa innovativa struttura, parte di un progetto ambizioso con cinque impianti previsti, rivoluzionerà il modo di muoversi, offrendo energia pulita a veicoli leggeri e pesanti. Il progetto si inserisce nel quadro di una mobilità più verde, puntando a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare la qualità della vita.

Milano, 30 giugno 2025 – La prima stazione di rifornimento a idrogeno in Lombardia è stata presentata oggi a Carugate, lungo la tangenziale est di Milano. L’impianto realizzato è il primo dei cinque interventi in corso di realizzazione e sarà in grado di rifornire sia veicoli leggeri che mezzi pesanti, promuovendo l’utilizzo dell’idrogeno come alternativa sostenibile ai carburanti tradizionali. default Il progetto. Il progetto si inserisce nel più ampio contesto delle politiche europee per la decarbonizzazione e la transizione verso la neutralità climatica e rappresenta un contributo significativo verso un sistema di trasporti sempre più innovativo, efficiente e a basse emissioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it