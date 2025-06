A Bardonecchia torna l’incubo alluvione Vittima un uomo di 50 anni

A Bardonecchia l’incubo alluvione torna a colpire, riportando preoccupazione e angoscia tra i cittadini. Dopo quasi due anni dalla devastante alluvione di agosto 2023, il rio Frejus si è nuovamente esondato nel centro cittadino, causando disagi e perdite. Tragicamente, questa volta ha toccato anche una vittima, un uomo di 50 anni. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità insistono sulla massima prudenza e rispetto delle allerte.

A Bardonecchia il rio Frejus è straripato nel centro cittadino a causa del maltempo, rendendo impraticabili le strade. Il Comune ha diramato l’allerta massima, quasi due anni dopo la grave alluvione dell’agosto 2023. Il sindaco, Chiara Rossetti, ha invitato la popolazione a non avvicinarsi ai ponti, evitare spostamenti e restare in casa, seguendo scrupolosamente le indicazioni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A Bardonecchia torna l’incubo alluvione. Vittima un uomo di 50 anni

In questa notizia si parla di: anni - alluvione - bardonecchia - torna

Due anni dall'alluvione, in 300 alla fiaccolata col vescovo che benedice il Savio: "Signore allontana ogni calamità" - Due anni dopo l'alluvione del 2023, la comunità di Cesena si è riunita per una fiaccolata in ricordo delle vite toccate dalla tragedia.

Maltempo, esondazione a Bardonecchia: torna incubo a due anni dall'alluvione. Sindaca: "Restate in casa" Vai su X

Il rio Frejus è esondato in centro a Bardonecchia (Torino), dov'è impossibile transitare, a quasi due anni di distanza dell'alluvione di agosto 2023. Il Comune ha lanciato l'allerta massima. "Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti in particolare in via Vai su Facebook

Maltempo, esondazione a Bardonecchia: torna incubo a due anni dall'alluvione. Sindaca: Restate in casa; Allerta massima a Bardonecchia, torna la paura dopo due anni. Esonda il rio Frejus: «Non uscite di casa» - Il video; Maltempo, esondazione a Bardonecchia: torna incubo a due anni dall'alluvione. Sindaca: Restate in casa.

Maltempo, esondazione a Bardonecchia: torna incubo a due anni dall'alluvione. Sindaca: "Restate in casa" - Di nuovo massima allerta nel comune dell'Alta Valsusa per una nuova esondazione del Rio Frejus causata dalle violenti piogge delle ultime ore ... Riporta msn.com

Allerta maltempo, esondazione a Bardonecchia a due anni dall’alluvione. La sindaca: “Restate in casa” - Il maltempo sta colpendo il Nord Italia con temporali e nubifragi. Come scrive notizie.it