A Bardonecchia il rio Frejus esonda | Il Video

Nelle strade di Bardonecchia, il Rio Frejus ha esondato in modo spettacolare, provocando disagi e preoccupazione tra i cittadini. Le immagini del video mostrano un paesaggio di fiumi impetuosi e zone allagate, mentre il Comune dichiara l’allerta massima. A quasi due anni dalla terribile alluvione di agosto 2023, la comunità si prepara a fronteggiare questa nuova emergenza seguendo le indicazioni delle autorità e restando al sicuro dentro casa.

Il rio Frejus è esondato in centro a Bardonecchia (Torino) a causa del maltempo, rendendo impossibile il transito nelle strade cittadine. Il Comune ha lanciato l'allerta massima, a quasi due anni di distanza dalla grande alluvione di agosto 2023. "Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti", ha avvertito il sindaco Chiara Rossetti, invitando i cittadini a "seguire le indicazioni delle autoritĂ locali" e a "non uscire di casa e di non utilizzare l'auto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it