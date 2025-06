A 58 anni si diploma dove lavora come bidella | Sono arrivata a Padova con 100 euro ora voglio diventare psicologa

Giovanna, 58 anni, ha dimostrato che mai è troppo tardi per inseguire i propri sogni. Arrivata a Padova con soli 100 euro, lavora come collaboratrice scolastica e ha appena superato l’esame di maturità, pronta a trasformare la sua vita. La sua storia di determinazione e rinascita nasce da Palermo, vicino ai luoghi che hanno segnato la sua infanzia, e ora si prepara a diventare psicologa. Un esempio di coraggio e speranza che ispira tutti noi.

Giovanna ha 58 anni e nei giorni scorsi ha sostenuto l'esame orale di maturità presso un istituto scolastico di Padova, dove lavora come collaboratrice scolastica. La sua è una storia di rinascita che parte da Palermo, dove viveva "a tre minuti a piedi da dove è nato Paolo Borsellino". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

