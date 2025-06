87 milioni di fatture false per frodare il Fisco 16 indagati | 600 aziende nei guai

Una tecnica ormai quasi classica, una furberia tipicamente italiana che sembra aver raggiunto livelli di perfezione insospettabili, mettendo in ginocchio il sistema fiscale e danneggiando l'economia reale. Un'indagine senza precedenti svela un giro di fatture false da 87 milioni di euro, coinvolgendo 16 indagati e 600 aziende. È il momento di fare luce su questa piaga e rafforzare la lotta contro l’evasione fiscale, per proteggere le imprese oneste e i cittadini.

Diciotto imprese "cartiere", semplici partite Iva che servivano solo ad emettere fatture false a favore di altre aziende "vere" che potevano contabilizzarle, abbattere l'imponibile, e così frodare il Fisco. Una tecnica ormai quasi classica, una furberia tipicamente italiana che sembra ormai. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: fatture - false - frodare - fisco

Fatture false per 20 milioni: 13 ditte coinvolte e 12 indagati. C'è anche un avvocato - A Rovigo, un'indagine ha smascherato una maxi frode da 20 milioni con fatture false, coinvolgendo 13 società e 12 indagati, tra cui anche un avvocato.

Oltre 87 milioni di fatture false per frodare il Fisco, 16 indagati: 600 aziende nei guai; Emettere fatture false non è più reato, con la nuova riforma benefici retroattivi se paghi il debito: nuove sentenze; Giro fatture false per frodare il fisco: 10 arresti nel Barese.

Giro fatture false per frodare il fisco, 10 arresti nel Barese - MSN - È quanto avrebbero fatto le dieci persone indagate dalla procura ... Riporta msn.com

Giro fatture false per frodare il fisco, 10 arresti nel Barese - Giro fatture false per frodare il fisco, 10 arresti nel Barese Sequestrati beni per 5 milioni di euro BARI , 10 dicembre 2024, 08:45 ... ansa.it scrive