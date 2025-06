75.000 morti dopo il mondo ha cambiato canale

Ogni giorno, a Gaza, si paga con la vita il diritto fondamentale di sopravvivere. Mentre il mondo si distrae con altre crisi, la sofferenza dei civili si pretende silenziosa e invisibile. Oltre 75.000 morti sono il prezzo di un conflitto che non smette di sanguinare, e le cifre parlano chiaro: l’indifferenza alimenta il ciclo di distruzione. Il Ministero...

Ogni giorno, a Gaza, si muore per un sacco di farina. Si muore davanti ai centri di distribuzione degli aiuti, sotto i colpi di fucile di soldati che sparano su civili disarmati. Oltre 500 persone sono state uccise in queste “file della fame”, mentre l’attenzione del mondo si spostava altrove, sulle fiammate geopolitiche tra Israele e Iran. L’annientamento sistematico continua, ma lo sdegno si è dissolto. Le cifre parlano da sole. Il Ministero della SanitĂ di Gaza registra 56.331 vittime, ma secondo un recente studio indipendente le morti violente sarebbero almeno 75.000, con 8.500 decessi per fame, infezioni, collasso del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In questa notizia si parla di: morti - mondo - cambiato - canale

“Torturano gatti in tutto il mondo e vendono i video per soddisfare perversi impulsi sessuali”: l’inchiesta choc della Cnn e le morti sospette in Italia - Un'inchiesta della CNN svela un lato oscuro del web: una rete globale di torturatori di gatti, che sfruttano la crudeltà per soddisfare impulsi perversi e lucro.

New Podcast! "75.000 morti dopo, il mondo ha cambiato canale" on @Spreaker Vai su X

Da quando Massimo Bottura, nel 1995, ha acceso le luci dell’Osteria Francescana a Modena, ha creato un linguaggio culturale ed espresso una cucina che è gesto civile e racconto poetico. […] Anche per questo è stato due volte numero uno del mondo, sale Vai su Facebook

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno; Addio Papa Francesco, sabato funerali con 200mila persone. Fino venerdì omaggio dei fedeli; L’addio a Papa Francesco. Il testamento: «La mia sofferenza offerta al Signore per la pace e la fratellanza dei popoli.

Morti in costruzione Canale Panama, Bogotà vuole rimpatrio salme - Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha annunciato che cercherà un accordo con il neo presidente panamense, José Raul Mulino, per riesumare e rimpatriare le salme dei lavoratori colombiani ... ansa.it scrive

Zanzare, golpe e tanti morti. Panama, la ferita del Canale - L'idea francese naufragò fra le malattie, Roosevelt organizzò un colpo di Stato. Da ilgiornale.it