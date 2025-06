700 milioni di frode anche in Italia Cosa racconta l’operazione Calypso delle reti criminali cinesi

Un'indagine internazionale ha smantellato un vasto sistema di frodi da 700 milioni di euro, orchestrato da reti criminali cinesi. L’operazione Calypso, coordinata dall’Ufficio del Procuratore europeo (Eppo) con il supporto di Europol e Olaf, ha portato alla luce una maxi frode doganale e fiscale che coinvolge diverse nazioni, tra cui l’Italia, punto di destinazione di molte merci illecite. Ma cosa significa tutto questo per la nostra sicurezza e economia?

Una maxi frode doganale e fiscale legata a reti criminali transnazionali cinesi è stata smantellata grazie a un’operazione coordinata dall’Ufficio del Procuratore europeo (Eppo), con il supporto di Europol, dell’Ufficio europeo antifrode (Olaf) e di diverse autoritĂ giudiziarie e investigative nazionali. Tra i Paesi colpiti in modo diretto figura l’Italia, reale destinazione di molte delle merci illecitamente introdotte nell’Unione Europea. L’indagine, denominata in codice “Calypso”, ha portato alla luce un sistema fraudolento su larga scala, costruito per evadere dazi doganali e imposte sul valore aggiunto attraverso un uso strategico di porti, paper company, triangolazioni fiscali e hub logistici informali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - 700 milioni di frode (anche in Italia). Cosa racconta l’operazione Calypso delle reti criminali cinesi

