45enne scomparso dopo la morte della madre | ricerche in corso

Una scomparsa che scuote la tranquilla Piazza al Serchio: un uomo di 45 anni, scomparso improvvisamente dopo un grave episodio familiare. Le forze dell’ordine sono mobilitate con ogni mezzo disponibile, nel disperato tentativo di ritrovarlo e fare luce su questa vicenda intricata. La comunità attende con trepidazione notizie, sperando in un lieto fine. La storia si infittisce e il mistero cresce...

Lucca, 30 giugno 2025 - Ore d’ansia a San Michele, nel comune di Piazza al Serchio, dove da diverse ore si sono perse le tracce di un uomo di 45 anni. Le ricerche sono in corso da parte dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, con un imponente dispiegamento di forze: in campo anche un elicottero, droni e unitĂ a terra. L’uomo nei giorni scorsi era stato coinvolto in una lite con la madre. Durante l’episodio, la donna è caduta riportando gravi ferite. Ricoverata all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana, la pensionata è purtroppo deceduta sabato. Da allora, il figlio si è reso irreperibile. Le forze dell’ordine, coordinate dalla prefettura, stanno battendo palmo a palmo la zona per ritrovarlo il prima possibile e assicurargli supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 45enne scomparso dopo la morte della madre: ricerche in corso

