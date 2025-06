36enne colpito selvaggiamente con uno sgabello in centro a Salerno è grave | fermato l' aggressore

Una violenta rissa nel cuore di Salerno ha lasciato un uomo di 36 anni in condizioni critiche, colpito con uno sgabello. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’aggressore e alla denuncia per lesioni gravi. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana: quanto serve rafforzare i controlli per prevenire simili tragedie?

Un uomo è stato denunciato per lesioni gravi a Salerno dopo aver colpito un cittadino rumeno con uno sgabello durante una lite. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 36enne colpito selvaggiamente con uno sgabello in centro a Salerno, è grave: fermato l'aggressore

In questa notizia si parla di: colpito - sgabello - salerno - 36enne

Salerno, violenta lite in un locale a Largo Campo: 36enne colpito alla testa con uno sgabello - Una serata di divertimento si è trasformata in scena di violenza nel cuore della movida salernitana. In Piazza Sedile del Campo, all’interno dell’“Antica Birraria”, un episodio improvviso ha visto un 36enne rumeno colpito alla testa con uno sgabello durante una lite degenerata.

36enne colpito selvaggiamente con uno sgabello in centro a Salerno, è grave: fermato l'aggressore; Colpito con uno sgabello in testa durante una lite, 36enne grave a Salerno. Denunciato l'aggressore; Salerno, colpisce rumeno alla testa con sgabello di un locale: denunciato, 36enne in prognosi riservata.

36enne colpito selvaggiamente con uno sgabello in centro a Salerno, è grave: fermato l'aggressore - Sabato 28 giugno, presso l’esercizio commerciale “Antica Birraria” in piazza Sedili del Campo, un cittadino rumeno è stato colpito alle spalle ... Lo riporta virgilio.it

Colpito con uno sgabello in testa durante una lite, 36enne grave a Salerno. Denunciato l’aggressore - Un uomo di 36 anni in gravi condizioni dopo una lite, esplosa nel centro di Salerno nel weekend appena trascorso ... Da fanpage.it