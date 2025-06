30 giugno Santi Primi Martiri della Chiesa di Roma | testimoniano con il coraggio della fede

Il 30 giugno ricorre una data fondamentale per la storia della Chiesa di Roma: i Santi Primi Martiri, testimoni coraggiosi della fede cristiana durante la feroce persecuzione di Nerone. Dopo aver celebrato i grandi apostoli Pietro e Paolo, questa giornata ci invita a riflettere sul sacrificio di coloro che, con il loro sangue, hanno aperto la strada alla diffusione del Vangelo. La loro testimonianza rimane un esempio di fede incrollabile.

I Santi Primi Martiri della Chiesa di Roma furono testimoni della fede in Cristo che patirono nella feroce persecuzione di Nerone facendo morti atroci. Il giorno dopo aver ricordato i grandi Santi Pietro e Paolo la Chiesa commemora i Santi Martiri della Chiesa di Roma, coloro che furono uccisi in odio alla fede cristiana.

Roma ritrova la bellezza della Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo: restaurata la facciata in graffito - Rinascita, storia e arte si fondono in un abbraccio senza tempo. La facciata della Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo, restaurata con maestria, riacquista il suo antico splendore in un magnifico graffito che celebra la bellezza di Roma.

