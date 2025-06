30 giugno | la Madonna dei Martiri salva la città dalla distruzione

Il 30 giugno, Molfetta ricorda con devozione il miracolo della Madonna dei Martiri, che secoli fa evitò la distruzione della città. Questa figura sacra rappresenta non solo una protezione divina, ma anche un atto di speranza e fede in tempi difficili, come durante le Crociate. La storia e la devozione si intrecciano, testimoniando il valore spirituale di questa figura. È un momento in cui tutta la comunità si raccoglie per celebrare e ringraziare la sua protettrice.

È grande la devozione a Molfetta per la Madonna dei Martiri, protettrice della città che molti secoli or sono salvò dalla distruzione generalizzata. Durante le Crociate sono in molti a partire per difendere la Terra Santa. La città di Molfetta diventa luogo di ricovero dei crociati quando Ruggero, figlio di Roberto il Guiscardo, nel 1095. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 30 giugno: la Madonna dei Martiri salva la città dalla distruzione

Su via Madonna dei Martiri a Molfetta tagli di alberi, distruzione di marciapiedi e problemi alla viabilità: un lettore scrive a “Quindici”; 30 giugno: la Madonna dei Martiri salva la città dalla distruzione.