30 giugno 1978 Il lupetto di Gratton diventa marchio ufficiale della Roma

Il 30 giugno 1978 segna un giorno storico per la Roma: il Lupetto di Gratton diventa ufficialmente il marchio della squadra, un simbolo che avrebbe accompagnato generazioni di tifosi. In quella calda estate romana, tra sogni e determinazione, l'ufficializzazione di questo emblema rappresenta molto più di un semplice logo: è l'inizio di un’identità forte e duratura, capace di unire passione e orgoglio sotto un’unica bandiera.

Roma, estate 1978. In un'assolata e calda mattina di fine giugno, un grafico della As Roma varca, con il cuore in gola, la soglia del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Dentro di sé un turbinio di emozioni: dubbi, speranze, la paura di osare troppo. Ma alla fine a prevalere è la convinzione di star facendo qualcosa di importante, forse epocale. Entra nell'ufficio deposito marchi, compila i moduli necessari e li consegna. Il dado è tratto. Piero Gratton ha appena registrato il nuovo simbolo della Roma. Il verbale ne riporta la descrizione con le seguenti parole: " Due centri concentrici scuri racchiudenti la rappresentazione schematica di una testa di lupo a bocca semi-aperta e presentante un grosso occhio ovale chiaro.

All'alba del Lupetto: l'iconico marchio della #Roma disegnato da Piero Gratton fu ufficialmente registrato il 30 giugno 1978. Simbolo distintivo che ha fatto innamorare intere generazioni di tifosi giallorossi. Forza l'#ASRoma! Forza Romanisti! Vai su X

Il 30 giugno è il #LupettoDay, il giorno in cui celebriamo il compleanno di uno dei nostri loghi più amati, ideato nel 1978 da Piero Gratton. Mostraci come questo simbolo è entrato nella tua vita o disegnalo per noi inviando un selfie su fanselfie.me/asroma Vai su Facebook

