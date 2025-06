24 Frame e gli altri eventi che navigano nell’incertezza | quale futuro ci attende?

esperti del settore, tra cui Andrea Minetto, per capire come affrontare le sfide di un panorama in costante evoluzione. Le incertezze dei bandi pubblici e le novitĂ normative stanno ridefinendo il futuro del cinema e dei festival italiani, spingendoci a cercare nuove strategie e opportunitĂ . Ma quali sono le prospettive concrete? Scopriamolo insieme in questa analisi approfondita.

Ci siamo confrontati con Andrea Minetto, Direttore Generale del 24FRAME Future Film Festival, per farci raccontare le difficoltĂ che anche il settore festivaliero sta vivendo nell'incertezza di bandi pubblici che tardano ad arrivare. Negli ultimi tempi abbiamo spesso parlato delle difficoltĂ produttive in atto nel nostro paese, dopo le nuove regole per il Tax Credit lanciate lo scorso anno. Abbiamo sentito e ci siamo confrontati con i rappresentati delle maestranze che si sono riunite e interfacciate con il Ministero per mettere in piedi un dialogo e uscire dalla situazione attuale, che sta di fatto bloccando molte produzioni.

