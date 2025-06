20 anni dopo il diploma riaffiorano i ricordi di gioventù della 5°a del liceo delle Scienze sociali

Venti anni dopo il diploma, i ricordi di quegli anni spiccano ancora vivi nel cuore di tutti. La classe 5ªA del Liceo delle Scienze Sociali, diplomatasi nel 2005, viene celebrata con affetto e nostalgia, ricordando l'energia e la creatività che hanno caratterizzato quegli anni formativi. Un ritrovo speciale al Ristorante Panoramico ha rafforzato legami e emozioni, dimostrando che alcune amicizie durano per sempre. E così, anche dopo due decenni, il passato continua a vivere nel presente.

Riceviamo e pubblichiamo: ""Una classe impegnativa, che ha tramesso energia e creatività". Così un professore ha definito la classe 5°A del Liceo delle Scienze Sociali diplomata nel 2005. Studenti e professori si sono ritrovati sabato scorso al Ristorante Panoramico per una bella serata insieme. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

