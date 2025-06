14 emotions allegoria via dolorosa

14 EMOTIONS/Allegoria Via Dolorosa di Klaus Verscheure è un viaggio emozionale e spirituale, nato dall’intensa collaborazione tra artisti, istituzioni e fede. Questa installazione unica, ideata da Don Geert Morlion con il supporto del Pontificio Collegio Belga, dell’Ambasciata del Belgio presso la Santa Sede e della Fondazione Staurós, invita a riflettere sui sentimenti umani più profondi. Un percorso che tocca il cuore e la mente, svelando l’essenza delle emozioni in un contesto sacro e contemplativo.

Sala 1 è lieta di presentare 14 EMOTIONSAllegoria Via Dolorosa, dell’artista belga Klaus Verscheure, un progetto ideato da Don Geert Morlion e in collaborazione con: Pontificio Collegio Belga, Ambasciata del Belgio presso la Santa Sede e Fondazione Staurós. L’artista dal 2013 realizza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: emotions - dolorosa - allegoria - artista

14 EMOTIONS / Allegoria Via Dolorosa di Klaus Verscheure Sala 1 – Roma 20 giugno – 19 luglio 2025 Orari: martedì-sabato 16:30 – 19:30 @klaus_verscheure @sala1galleria Un’installazione video su 14 schermi che trasforma la Via Crucis in una p Vai su Facebook

14 EMOTIONS/Allegoria Via Dolorosa; 14 EMOTIONS/Allegoria Via Dolorosa Di Klaus Verscheure; Klaus Verscheure – “14 EMOTIONS – Allegoria Via Dolorosa”.

14 EMOTIONS/Allegoria Via Dolorosa - exibart.com - Sala 1 è lieta di presentare 14 EMOTIONS/Allegoria Via Dolorosa, dell’artista belga Klaus Verscheure, un progetto ideato da Don Geert Morlion e in collaborazione con: Pontificio Collegio Belga, ... Si legge su exibart.com

L'Allegoria della calunnia dell'opera d'arte del grande artista Sandro Botticelli - Il celebre dipinto intitolato la Calunnia è un bellissimo esempio della straordinaria arte italiana del Quattrocento ad opera dell'italiano Sandro Botticelli. Segnala arte.it