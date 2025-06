11 nuovi punti ' FarmacoAmico' nel Ravennate | nel 2024 raccolte medicine per 300 mila euro

Nel Ravennate il cuore di FarmacoAmico si espande ancora di più, offrendo un'opportunità preziosa per la comunità. Con 11 nuovi punti di raccolta inaugurati nel 2024, questa iniziativa di Gruppo Hera e Last Minute Market mira a recuperare medicinali inutilizzati e non scaduti, creando un circolo virtuoso di solidarietà e sostenibilità. Grazie a questi sforzi, sono stati raccolti medicinali per oltre 300 mila euro, rafforzando il nostro impegno per un futuro più responsabile...

Nel Ravennate il cuore di FarmacoAmico è sempre più grande. Dal primo luglio, infatti, il progetto di Gruppo Hera e Last Minute Market finalizzato a dare una nuova vita ai medicinali inutilizzati e non ancora scaduti può contare su 11 nuovi punti di raccolta. Le adesioni nel Ravennate - dove. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ravennate - punti - farmacoamico - raccolte

In arrivo nella sala ravennate il documentario che racconta l'alluvione da più punti di vista - Venerdì 6 giugno, la Sala del Carmine di Massa Lombarda ospiterà "Romagna mia – Storie di alluvioni", un documentario che esplora l’alluvione da molteplici prospettive.

11 nuovi punti 'FarmacoAmico' nel Ravennate: nel 2024 raccolte medicine per 300 mila euro; FarmacoAmico: dieci nuove farmacie di Ravenna aderiscono al progetto di recupero e riutilizzo dei farmaci non scaduti; FarmacoAmico: più farmacie aderenti, come e quali medicinale donare.

FarmacoAmico, undici nuovi punti di raccolta nei comuni del Ravennate - farmaci presso i punti di raccolta è garantita dagli operatori di Last Minute Market e dalle associazioni partner autorizzate che, attraverso rigorose ... Segnala ravennawebtv.it

Raccolte punti: 20 milioni di famiglie ne hanno fatta almeno una - Venerdì, 17 febbraio 2023 Home > aiTv > Raccolte punti: 20 milioni di famiglie ne hanno fatta almeno una Milano, 17 feb. Da affaritaliani.it