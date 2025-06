100 Minuti inchiesta sul potere criminale

Stasera su La7, un nuovo imperdibile appuntamento con ‘100 minuti’ di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Questa volta, l’inchiesta ‘Immortalità’ svela i segreti della resilienza delle mafie italiane, dal cuore del Sud alle nuove forme di organizzazioni criminali che evolvono senza sosta. Un viaggio nel buio del potere invisibile, per capire cosa alimenta la loro capacità di sopravvivere e prosperare contro ogni logica.

Tra gli ospiti della puntata, intervistati da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, per analizzare l’inchiesta e approfondire gli interrogativi che solleva: il giornalista di Domani, esperto di criminalità mafiosa, Attilio Bolzoni. Lunedì 9 giugno, 21.15 - La7 #100minuti Vai su Facebook

