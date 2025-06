10 auto diesel che vanno ovunque senza blocchi del traffico

Scopri le 10 auto diesel più versatili e affidabili, perfette per affrontare qualsiasi percorso senza preoccuparsi dei blocchi del traffico. Le vetture a gasolio rappresentano ancora una risorsa preziosa, soprattutto per professionisti e viaggi a lunga distanza. Scegliere un modello moderno ti permette di proteggere al meglio il tuo investimento, assicurandoti performance durature e rispetto alle nuove normative. Ecco come guidare con sicurezza e convenienza nel rispetto delle nuove regole.

Le vetture a gasolio sono ancora una risorsa indispensabile per l'utilizzo professionale o le lunghe percorrenze: ecco come proteggere al meglio l'investimento con modelli moderni, che promettono di resistere al meglio alle limitazioni alla circolazione.

Blocco diesel, cosa accadrebbe ad Arezzo: quasi 7mila auto a rischio stop - Immaginate Arezzo senza quasi 7.000 auto diesel: un cambiamento che potrebbe rivoluzionare la vita quotidiana dei cittadini.

"Un emendamento al Decreto Infrastrutture apre ufficialmente alla possibilità di rinviare il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, inizialmente previsto per il 1° ottobre 2025." Vai su Facebook

Translate postIl “blocco” di queste auto diesel, ancora molto presenti nel parco auto, dovrebbe scattare dal 1° ottobre, nei centri con più di 30 mila abitanti. Allo studio una proroga di almeno un anno, o la possibilità di mettere un “tetto” ai chilometri Vai su X

Auto diesel, dove sono i blocchi in Italia - Le auto diesel: ad oggi all'interno del capoluogo lombardo non possono circolare i veicoli Euro 0