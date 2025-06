Zucchero contro Bezos | Perché viene a rompere i cogl…?

In un mondo dove le celebrità si intrecciano con le questioni più inaspettate, Zucchero non ha esitato a scagliarsi contro Jeff Bezos dall’iconico palco di Padova. Con il suo stile diretto e senza filtri, il cantautore ha commentato con ironia il matrimonio lampo del magnate, dimostrando ancora una volta come la musica possa essere anche il megafono delle opinioni più schiette. Ma cosa c’è dietro questa frecciata?

(Adnkronos) – "Sono già sposati, perché viene a rompere i cogl..ni?". Così Zucchero, ieri sera, dal palco dello Stadio Euganeo di Padova per il suo 'Overdose D'Amore World Tour 2025', ha lanciato una frecciata di veleno Jeff Bezos, attaccandolo per il suo matrimonio concluso ieri a Venezia dopo tre giorni di festeggiamenti quando.

“Jeff Bezos si era già sposato, ma cosa viene a rompere i cogl**ni? In questo mondo siamo messi male”: Zucchero scatenato in concerto allo Stadio di Padova - In un mondo dove le notizie più curiose si intrecciano con eventi musicali mozzafiato, Zucchero ha regalato uno spettacolo indimenticabile allo Stadio Euganeo di Padova.

Durante il concerto all'Euganeo di Padova, Zucchero si è lasciato andare a qualche commento sull'attualità: «In questo mondo siamo messi male, abbiamo a che fare con cinque o sei spermatozoi venuti male, gente che ammazza i bambini. Io voglio cantare l Vai su Facebook

Zucchero: «Bezos si era già sposato, ma cosa viene a rompere i cogl***i a Venezia? Abbiamo a che fare con 5-6 spermatozoi venuti male» - «Come ogni anno a settembre festeggerò il mio compleanno suonando, a Verona non a Venezia. Scrive ilgazzettino.it