Zou Jiayi la cacciatrice di tigri anticorruzione che guida la super banca cinese

Zou Jiayi, nota come la “Cacciatrice di tigri”, incarna la lotta senza quartiere contro la corruzione in Cina. Ex viceministra delle Finanze e figura di spicco dell’anti-corruzione del Pcc, ora guida con determinazione l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), una delle principali banche multilaterali asiatiche. La sua nomina segna un nuovo capitolo di impegno e riforme nel panorama finanziario regionale, rafforzando la posizione della Cina come attore chiave nello sviluppo infrastrutturale globale.

Il suo soprannome è emblematico: " Tiger-fighter ", cioè "Cacciatrice di tigri". Zou Jiayi, ex viceministra delle Finanze e alta funzionaria dell'organismo anti corruzione del Partito Comunista Cinese (Pcc), è stata appena eletta nuova presidentessa dell' Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib), la banca multilaterale di sviluppo fondata nel 2016 in Cina per finanziare progetti di infrastrutture in Asia e in altre regioni. In patria Miss Zou è conosciuta per essere una cacciatrice di tigri grazie alla sua reputazione consolidata di figura chiave nella campagna anti corruzione cinese. Ha infatti contribuito a smascherare o perseguire funzionari di alto rango.

