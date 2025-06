Zico fiuto da bomber | il cane antidroga scova la marijuana in cantina

Zico, il fedele cane antidroga dal fiuto infallibile, ha svolto ancora una volta il suo ruolo di eroe. Nelle scorse ore, grazie al suo olfatto straordinario, è stata scoperta una piccola centrale di droga in una cantina a Levico. La collaborazione tra carabinieri e cani specializzati si conferma un’arma vincente nella lotta contro il crimine, garantendo sicurezza e legalità per tutta la comunità .

È finito in manette un uomo residente a Levico che, nei giorni scorsi, ha ricevuto la visita dei carabinieri di Borgo Valsugana assieme ai colleghi cinofili di Torreglia, nel padovano. L’uomo è stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di marijuana e materiale vario per la coltivazione ed il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: marijuana - zico - fiuto - bomber

Zico, fiuto da bomber: il cane scova la marijuana in cantina - Un'operazione mirata e sorprendente: il fiuto infallibile di Zico, il cane detective, ha portato alla scoperta di droga e attrezzature illegali in una cantina di Levico.

Zico, fiuto da bomber: il cane scova la marijuana in cantina.

Il cane antidroga Zico fiuta qualcosa di "strano", in azione i carabinieri: scoperta una coltivazione di marijuana in casa, in carcere un 55enne - Nel corso di un'operazione, il cane antidroga Zico ha fiutato qualcosa di "strano" nei dintorni di una cantina a Levico Terme. Riporta ildolomiti.it

Coltivava marijuana in casa: arrestato a Levico - I carabinieri di Borgo Valsugana, in collaborazione con i cinofili di Torreglia (PD), hanno scoperto una coltivazione di marijuana nella casa di un 55enne: quasi mezzo ... Lo riporta rainews.it