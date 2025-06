Zeman migliora il figlio Karel | Il percorso riabilitativo procede

Zdenek Zeman sta affrontando con coraggio e determinazione il suo percorso di recupero dopo l’ischemia cerebrale. Il figlio Karel, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha condiviso un messaggio di speranza e fiducia: “Il miglioramento è evidente, il percorso riabilitativo procede bene e, rispetto a ciò che ha subito, possiamo essere soddisfatti.” Un esempio di resilienza che ispira tutti noi.

Qualche mese fa Zdenek Zeman è stato ricoverato per ischemia cerebrale e adesso sta proseguendo la propria fase di recupero. Anche di questo ha parlato il figlio Karel, intervistato da La Gazzetta dello Sport: " È in progressivo miglioramento, il percorso riabilitativo procede e rispetto a ciò che ha subito si può essere soddisfatti. Io tutti i giorni pubblico un pensiero di personaggi famosi: ma sono espressioni nelle quali mi rivedo in quel momento. Sono riferimenti a me stesso e però stavolta è partita la dietrologia". Karel ha poi raccontato suo padre sotto diversi punti di vista: "Il mio eroe, anche se fosse stato un papà come gli altri.