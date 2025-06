Zelensky si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo | Mosca | Negoziato impossibile con nuove sanzioni | Nella notte massiccio attacco russo sull' Ucraina con 537 tra missili e droni

In un momento di tensione crescente, Zelensky annuncia il ritiro dall'Accordo di Ottawa sulle mine antiuomo, segnando un cambiamento cruciale nelle strategie di guerra. Mosca, nel frattempo, condanna i negoziati e rinnova le sanzioni, mentre la notte porta un massiccio attacco russo con 537 missili e droni su Kyiv. Tra perdite e dichiarazioni di vittoria, il conflitto si infiamma: l’Europa assiste preoccupata a un’ulteriore escalation nella crisi ucraina.

Kiev: "Abbiamo perso un F-16, morto il pilota". Putin: "Fiducioso della vittoria in Ucraina". Zelensky ha firmato il documento per il ritiro dalla convenzione che vieta uso, immagazzinamento, produzione e trasferimento di mine antiuomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo | Mosca: "Negoziato impossibile con nuove sanzioni" | Nella notte massiccio attacco russo sull'Ucraina con 537 tra missili e droni

In questa notizia si parla di: zelensky - mine - antiuomo - ritira

Ora l'Ucraina si prepara a usare le mine anti uomo. Zelensky firma il decreto - In un momento cruciale per il destino dell'Ucraina, il presidente Zelensky ha firmato un decreto che sancisce il ritiro dalla Convenzione di Ottawa, aprendo le porte all'uso delle mine antiuomo.

Massicci raid russi nella notte su Kiev. Utilizzati droni Shahed. Colpita anche Zaporizhia; Paesi baltici e Polonia annunciano ritiro da trattato su mine antiuomo; Guerra ultime notizie. Media: «Primi missili Gb Storm Shadow usati in Russia». Il leader di Hezbollah: «Colpiremo il centro di Tel Aviv».

Ucraina, Zelensky firma un decreto per l’uscita dalla convenzione sulle mine antiuomo - Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto per ritirare l'Ucraina dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo. Come scrive msn.com

Ora l'Ucraina si prepara a usare le mine anti uomo. Zelensky firma il decreto - “Non possiamo rimanere vincolati a un ambiente in cui il nemico non ha restrizioni" ... msn.com scrive