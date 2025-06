Zar generali leader e politicanti | quante vittime illustri dell' ignoranza

In un’Italia spesso combattuta tra ignoranza e manipolazione, i leader e i politici diventano vittime illustre di errori storici che compromettono il nostro passato e il futuro. Spesso si sbaglia per ignoranza, ma talvolta sembra che le inesattezze siano deliberate, orchestrate per creare confusione o coprire verità scomode. Le lezioni di Gigino nel Bel Paese ci ricordano quanto sia fondamentale conoscere la nostra storia per non ripetere gli stessi errori e preservare la memoria collettiva.

E rriamo tutti, ma ciascuno a suo modo. I potenti e gli uomini politici in generale, ad esempio, falliscono miseramente nel raccontare il passato e, in poche parole, riescono ad accumulare il maggior numero di inesattezze storiche. Si sbaglia per ignoranza, ma a volte nasce il sospetto che gli strafalcioni storici, l’apparente confusione di date e luoghi, siano, invece ben voluti dai presunti gaffeurs. LE LEZIONI DI GIGINO Nel Bel Paese sbaraglia qualsiasi concorrenza Luigi Di Maio per inesattezze storiche. Di Maio, che ancora oggi sarebbe il Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico (vale a dire “il nostro uomo” sul fronte mediorientale), quando invece rappresentava l’Itala come ministro degli Esteri, in un momento di crisi nei rapporti italo-francesi scrisse una lettera a Le Monde, dove, superando qualsiasi logica storica affermò: «L’Italia e il governo italiano considerano la Francia come un Paese amico e il suo popolo, con la sua tradizione democratica millenaria, come un punto di riferimento». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Zar, generali, leader e politicanti: quante vittime illustri dell'ignoranza

