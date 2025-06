Zandalasini | Tutte unite sempre gruppo straordinario Spreafico | Ora vogliamo rimanere a questi livelli

In un crescendo di emozioni e solidarietà, il gruppo azzurro si è confermato protagonista di una vittoria straordinaria agli Europei femminili, conquistando il bronzo con determinazione e cuore. Un risultato che rappresenta non solo un successo sportivo ma anche un motivo di orgoglio per tutto il Paese, dimostrando che l’unione e la passione possono portare a traguardi eccezionali. Ora, più che mai, vogliamo mantenere questa eccellenza e continuare a brillare.

Anche il gruppo azzurro non può che esprimere un solo tipo di sentimento: gioia. Gioia per aver ridato all'Italia un risultato eccezionale, la medaglia di bronzo agli Europei femminili. Un terzo posto arrivato battendo la Francia per 69-54 in una finale 3°-4° posto gestita come tutta la rassegna, con una difesa ogni minuto sempre più asfissiante. Apre il lotto delle giocatrici intervenute alla Rai Francesca Pan: " Abbiamo fatto una partita devastante soprattutto in difesa. Orgogliosissima della squadra, andiamo a festeggiare ora. Andremo in hotel e poi. ". In quel momento arriva Cecilia Zandalasini, con cui ha condiviso tutto il percorso giovanile e, per buona misura, la carriera: " Non so cosa dire.