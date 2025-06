Zandalasini | In Italia lo sport al femminile è indietro e resistono i pregiudizi l’America è avanti anni luce

In Italia, lo sport femminile fatica a emergere, sopportando pregiudizi e ritardi rispetto all’America, che avanza di anni luce. La desolazione per le sconfitte si trasforma in analisi e determinazione, alimentando il desiderio di riscatto. Le nostre atlete, tra speranze e sfide, sono pronte a scrivere nuove pagine di successo, dimostrando che il coraggio può superare ogni ostacolo e portare l’Italia al livello che merita.

Dalla rabbia allo sconforto; dallo sconforto all’analisi; dall’analisi al riscatto. Brucia ancora per la Nazionale italiana femminile di basket la sconfitta in semifinale contro il Belgio agli Europei con un pallone che è finito sul ferro una incredibile rimonta da -14. Oggi le azzurre giocheranno contro la Francia la medaglia di Bronzo. La Stampa oggi intervista Cecilia Zandalasini nostra giocatrice di punta, stella della Wnba (l’Nba femminile), l’intervista è sullo sport femminile e sulla considerazione che ha in Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zandalasini: «In Italia lo sport al femminile è indietro e resistono i pregiudizi, l’America è avanti anni luce»

